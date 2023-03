All’Adriatica Golf di Cervia Marco Bellettini domina la prima categoria con 40 punti

Un fine settimana intenso ha aperto il mese agonistico di marzo dell’Adriatic Golf a Cervia. Sabato il via con L’Apart Revolution Tour vinto da Nicola Montalti con 76 colpi. In prima categoria Marco Bellettini ha dominato registrando il miglior punteggio netto assoluto, 40 punti, contro il quale nulla ha potuto Luca Baldazzi. In seconda Andrea Trombini (34) ha superato Andrea Orioli (32) mentre in terza Claudio Gigli (34) ha vinto l’avvincente testa a testa con Andrea Valeri, terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Domenica oltre 100 giocatori si sono affrontati nella tappa del circuito In Crociera con il Sorriso. Marco Mellina Gottardo ha vinto con 79 colpi. Mattia Barchetti è stato il mattatore della giornata, sua la prima categoria con 40 punti.

Andrea Ronchi