Alle 15 anticipo Sparta-Faenza Domani il clou è Massa-S.Pietro

Nel weekend, il campionato di Promozione propone le gare del 22° turno (siamo alla settima giornata del ritorno). L’antipasto è di grande interesse. Nel girone D infatti, oggi pomeriggio, alle ore 15, al ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, si gioca l’anticipo fra i padroni di casa dello Sparta e il Faenza.

I castellani, grazie al blitz di Cotignola (si è trattato del terzo successo di fila), hanno scavalcato i manfredi, scivolati al nono posto dopo la sconfitta interna col Massa. Per la squadra di mister Folli (6° ko nelle ultime 9 gare) il rischio è quello di farsi risucchiare. Fra i ‘motivi’ del match, anche lo scontro fra i capocannonieri del girone, ovvero Battiloro dello Sparta (14 reti) e Giacomo Lanzoni del Faenza (13).

Nel girone E, anticipa anche il Cervia, di scena a Rimini, alle 15, contro la Stella. Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre gare. Il match clou è il’Dini e Salvalai’ dove la capolista Massa Lombarda ospita il San Pietro in Vincoli (secondo in classifica) a -8 dalla vetta.

Di fronte si ritrovano le due squadre più in forma del momento. I padroni di casa (7 vittorie di fila; 12 nelle ultime 13 gare) partono col vantaggio di avere due risultati su tre. Altra sfida nella sfida è quella fra i bomber Melloni del Massa (13 reti) e Lucarelli (10) dello Spiv.

In cerca di riscatto è il Solarolo attardato al 4° posto, a -1 dalla seconda piazza dopo il ko interno contro l’Atletico Castenaso. L’undici di mister Assirelli, che vanta pur sempre la seconda miglior difesa con 15 reti incassate, è atteso dal Sesto Imolese, che cerca di uscire dalla zona retrocessione. Un match ad altissima tensione è anche quello che si gioca al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, dove la Reno, che ha appena ingaggiato il portiere Mafalda 2005 dal Classe, riceve la visita dell’Osteria Grande.

Le due formazioni sono divise da un punto. I padroni di casa sono appena approdati in zona playoff, scavalcando proprio i bolognesi, che invece si sono fatti rimontare al 95’ sul 2-2 interno dal Placci Bubano.

Sfida ‘pesante’ per la salvezza, tutta da tenere d’occhio, è quella in programma al ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia, dove i bianconeri, undicesimi a quota 21 e fuori dalla zona playout di 4 lunghezze, ospitano proprio la diretta rivale, ovvero il Placci Bubano. Sfida che nessuna delle due può permettersi di sbagliare.

Arriviamo al Cotignola che, con 2 punti da recuperare per approdare in zona playout, ci riprova in casa contro il Mesola.