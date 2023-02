Ancora testa a testa tra San Zaccaria ed Edelweiss Jolly

La capolista del girone M di Seconda, l’Edelweiss Jolly non ha ancora vinto in questo 2023 ma il distacco dalla seconda, il San Zaccaria non è diminuito: un punto era e un punto resta. I ravennati, infatti, non sono andati oltre due 0-0 con San Pancrazio e Porto Fuori e non sono riusciti a recuperare il divario, pur alla presenza di due turni sulla carta favorevoli. Domenica i forlivesi sono riusciti a pareggiare 2-2 in casa della terza, il Low Street Ponte Nuovo che si è portato due volte in vantaggio ma ai ravennati non è bastato neppure il 15º gol stagionale di Andalò per vincere. Rinviata a data da de destinarsi, per impraticabilità di campo, Palazzuolo-Fornace Zarattini la lotta si è fatta serratissima in coda con il successo (3-2) del San Pancrazio, nello scontro diretto di Brisighella, ma anche del San Potito, autore dell’exploit di giornata con vittoria in casa del Vecchiazzano. Nel girone I il Bagnara cade a Ozzano 2-1 subendo gol nel recupero ma resta terzo a 3 punti dal secondo posto, dopo la sconfitta (5-1) del Tozzona con la capolista Dozzese. Fa grandi passi verso i playoff il Real Faenza, capace di piegare 3-1 il San Lazzaro con le reti di Valtancoli, Brunetti e Tidiane Sarr. Infine, bella vittoria del Borgo Tuliero (3-1) a Casalfiumanese contro lo Sporting Valsanterno. Classifiche Seconda Categoria (16ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 37; S. Zaccaria 36; Low Street 30; Modigliana 28; Palazzuolo* 24; Godo 23; F. Zarattini* 22; P. Fuori 17; Vecchiazzano, S. Pancrazio, Lugo 15; Gs Romagna 12; Brisighella 10; S. Potito 6. Girone I: Dozzese 41; T. Pedagna 32; Bagnara 29; R. Faenza, O. Claterna 27; Jcr Juvenilia, Sp. Pianorese 21; C. Guelfo 17; Murri, Sp. Valsanterno 16; B. Tuliero 15; St. Azzurra 13; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11.

u.b.