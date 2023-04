Anthony e Musso, doppio flop

Anthony 4. Impalpabile e anche a tratti irritante. Si fa notare per i falli commessi nel primo quarto e per gli errori da ogni posizione. Non a caso Lotesoriere lo tiene a lungo in panchina nel secondo tempo.

Giordano 6. È uno dei pochi a crederci fino alla fine e a non tirarsi mai indietro. Se tutta la squadra avesse avuto la metà della sua aggressività, sicuramente si sarebbe evitata una simile figuraccia.

Musso 4,5. L’eroe del match con la Stella Azzurra vive una serata da spettatore non pagante. Se il tuo leader chiude con 4 punti, 1 assist e 05 da tre allora diventa impossibile pensare lontanamente di vincere la partita.

Bartoli 6. Encomiabile per l’impegno che mette in campo fino all’ultimo. ‘Aggiusta’ il suo tabellino a gara ormai chiusa, ma almeno lotta, e dunque merita solo applausi. È il migliore insieme a Vrankic per punti fatti, cattura 5 rimbalzi e subisce 6 falli.

Oxilia 5,5. Qualche piccolo segnale positivo lo aveva dato nel primo tempo dove si era messo al servizio dei compagni dando loro assist poi naufraga insieme alla squadra.

Vrankic 6,5. Predica nel deserto. Entra in campo nel primo quarto ed è subito decisivo, in attacco lotta ed è un punto di riferimento del gioco mettendo anche i compagni nelle migliori condizioni, segna 13 punti e non molla mai. Di più non poteva davvero fare.

Petrovic 4,5. Dalle sue parti tutti i lunghi avversari banchettano allegramente non riuscendo mai a farsi valere in difesa. Si mette in luce solo per aver segnato una delle due triple complessive dell’OraSì.

Bonacini 6. Peccato che la sua partita sia stata condizionata dai falli (tre nel primo tempo), perché è stato uno dei pochi a mostrare il giusto atteggiamento. Fino alla fine non molla, chiude in doppia cifra con 5 rimbalzi catturati e 4 palle perse che testimoniano quanto lui almeno abbia provato a fare qualcosa per la squadra, pur correndo il rischio di sbagliare.

l.d.f.