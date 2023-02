Anticipo Azzurra-Savio Gli ospiti a -4 dalla vetta

Derby ravennate nell’anticipo di oggi sul campo di via Zalamella tra Azzurra Romagna e Savio, probabilmente la squadra più in forma del girone. Gli ospiti biancoazzurri ora sono quarti (col Fontanelice) a -4 punti dalla vetta: punti che erano addirittura 13 all’inizio del ritorno. L’Azzurra, invece, naviga in acque tranquille, con 4 punti sulla zona playout. Testa coda per la capolista Pianta: farà visita al Riolo Terme, ora lontano dalla salvezza ma in recupero. Sfida impegnativa per il Real Fusignano, chiamato al confronto esterno col Fontanelice, secondo e guidato dal bomber Luca Gatti, (14 gol). Il Savarna gioca il derby col Bagnacavallo mentre sono in trasferta Pol. 2000 (a Fontanelice) e Virtus Faenza (a Castel del Rio). San Rocco in caccia di punti salvezza col Carpena. Nel girone F il Frugesport di Longari (16 gol) gioca in casa contro la Centese, seconda. Gara casalinga per il Santagata Sport che se la vedrà col Berra, quarto. Se il Conselice vuol ancora sperare nella salvezza, invece, deve far punti col Gallo. Programma 21ª giornata (14,30). Girone G: C. Rio-V. Faenza, Castrocaro-S. Vittore, Civitella-R. Fusignano, Fontanelice-Pol. 2000, R. Terme-Pianta, S. Rocco-Carpena, Savarna-Bagnacavallo. Oggi: A. Romagna-Savio (Campo Comunale via Zalamella, Ravenna). Classifica: Pianta 44; S. Vittore 43; Civitella 41; Fontanelice, Savio 40; V. Faenza, Savarna, C. Rio 27; Carpena 26; A. Romagna, R. Fusignano 25; Bagnacavallo 21; Pol. 2000, S. Rocco, 18; Castrocaro 16; R. Terme 9. Girone F: Basca-Pontelagoscuro, Bondeno-Funo, Conselice-Gallo, Frugesport-Centese, Reno Molinella-Tresigallo, Santagata Sport-Berra, Vaccolino-Galeazza. Oggi: Fly S. Antonio-Consandolo. Classifica: Pontelagoscuro 46; Centese 43; Consandolo 40; Berra 39; Galeazza 38; Frugesport 31; Basca 30; Gallo 27; Bondeno, Reno Molinella 26; Santagata Sport 24; Fly 22; Funo, Tresigallo 17; Conselice 11; Vaccolino 2.

Ugo Bentivogli