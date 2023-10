Antonucci e Bentivogli, stoccate di bronzo

Grande risultato per il Circolo Ravennate della Spada che ha portato la 15enne Elena Antonucci (nella foto) al terzo posto in una delle tappe più importanti del circuito europeo della categoria Cadetti. L’Antonucci ha vinto la sua poule, con 5 vittorie e 1 sconfitta per mano dell’ungherese Sara Mosolygo e si è presentata con la quinta testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta. Qui ha sconfitto in sequenza le altre italiane Francesca Barera (15-6), Alessia Tropeiano (15-10), Aurora Cristina (15-9) e nei quarti Beatrice Cantatore (15-10) prima di cedere in semifinale 15-4 a Francesca Aina, poi vincitrice nella finale con Silvia Liberati. Da segnalare anche la medaglia di bronzo ottenuta da un altro ravennate in gara – ma con la nazionale olandese – Leonardo Bentivogli, al terzo posto nella gara a squadre con l’Olanda.