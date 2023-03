Appassionati di volley, fatevi avanti Stasera il quiz per veri esperti

Una serata ’a tutto volley’ per mettere in gioco i 70 e più anni di matrimonio fra la pallavolo e la città che l’ha vista nascere in Italia (prime partite a Marina di Ravenna nel 1917 fra militari americani), l’ha vista risorgere sulle ceneri del Dopoguerra (primo scudetto della Robur nel 1946), l’ha vista riempirsi di leggenda (i "Vigili"), di pari opportunità (il pionierismo femminile di Alfa Garavini e Mirella Cardona) e di gloria mondiale (Olimpia Teodora e Messaggero), di soluzioni per i giovanissimi (i vivai sempre floridi), di palloni in spiaggia di attenzione alle disabilità (il sitting volley) e fare una compagnia piacevole e stimolante per grandi e piccoli, fino ai giorni nostri. Stasera i tifosi di volley, a partire dalle 21, non potranno mancare al Lowengrube, locale antistante il Pala de Andrè, in via Travaglini 37 per assicurarsi una pulsantiera (la partecipazione è gratuita per i clienti del ristorante) e tentare di rispondere alle domande poste dai video del locale da numerose personalità del volley, da Kiraly a Vullo, dalla Lo Bianco alla Mangifesta, da Giani a Bendandi, da Babini a Manù Benelli.

In loco i giocatori e i tecnici della Consar RCM, del Mosaico, dell’Olimpia Teodora e della PietroPezzi saranno i ’suggeritori’ per i tavoli degli appassionati, che si dovranno cimentare con prontezza e astuzia su partite, personaggi, aneddoti, miti e regole che hanno fatto la storia del volley cittadino, nazionale e internazionale, illustrati anche da supporti filmati. Più velocità a rispondere e più punti per la classifica, ma attenzione alle trappole disseminate fra le 48 domande ideate dal giornalista di volley del Carlino Marco Ortolani, mentre la grafica e la conduzione saranno di Fausto Peppi, specialista in animazioni, quiz e giochi coinvolgenti. Premi interessanti per le 3 manche di qualificazione dove si acquisiscono anche punti di vantaggio per la finale che assegnerà i premi principali. E’ partita la caccia ai più quotati conoscitori del volley per il ruolo di esperto di squadra. Il ’collega emerito’ Umberto Suprani ha confessato: "Mi ha chiamato gente che non sentivo da tempo per chiedermi se giocavo al loro tavolo…". E’ consigliata la prenotazione: 0544193 3470