Arcieri Bizantini, sei medaglie

È di sei medaglie il bottino degli Arcieri Bizantini Ravenna, presenti con 5 atleti alla Coppa Italia Master di Castenaso, competizione di livello nazionale con più di 300 atleti. Nel compound e arco nudo, medaglia d’oro per Marcello Tozzola e argento per Angela Padovani; 9° posto per Massimo Venturi e Simone Pizzi. Nell’olimpico, oro Tozzola, 26° Giancarlo Casadio. Per l’arco nudo, Mentre Angela Padovani e Massimo Venturi non vanno oltre il 9° e 16° posto, mentre Pizzi e Tozzola accedono entrambi alla finale a 4. A livello assoluto Tozzola ha conquistato l’argento nella categoria 55-59; Simone Pizzi il bronzo nella categoria 60-64. Nel Grand round dedicato agli olimpici, Tozzola ha conquista la sua quarta medaglia, portando a casa il bronzo. Con la Coppa Italia Master si è conclusa la stagione outdoor.