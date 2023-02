Argento per Matteo Galassi agli Europei Under 20

Lo spadista cervese Matteo Galassi (primo da sinistra) ha vinto l’argento nella gara a squadre all’Europeo Under 20 disputatasi ieri a Tallin in Estonia. Il romagnolo è salito sul secondo gradino del podio insieme ai compagni Nicolò Del Contrasto, Simone Mencarelli e Marco Paganelli. Un ottimo risultato per l’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima, che ha cancellato il 17° posto nella gara individuale di sabato. La squadra italiana è partita dagli ottavi di finale grazie all’ottima posizione nel ranking, dove ha superato 45-33 la Germania. Nei quarti è arrivata la vittoria con la Gran Bretagna per 45-31 e in semifinale con la Francia per 40-24. In finale l’Italia ha perso 45-32 con l’Ungheria.