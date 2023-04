Arrampicata, Giulia Randi perde in Coppa Italia il record italiano

La Carchidio Strocchi Faenza è stata grande protagonista nello scorso fine settimana nella seconda prova di Coppa Italia e il campionato regionale. In Coppa Italia Beatrice Colli ha ritoccato il record italiano già suo, a spese di Giulia Randi (foto), che è comunque riuscita a salire sul secondo gradino del podio. In ambito maschile, ottimi piazzamenti per i faentini Alice Strocchi e Marco Rontini e per i ravennatio Eva Mengoli, Sara Arcozzi, Sara Strocchi, Giulia Asirelli, Nicole Francesconi e Ludovico Borghi portacolori dell’Istrice, classificatasi al secondo posto nella classifica per società. Borghi, grazie alla sesta piazza assoluta, si è aggiudicato l’oro nei "Giovani". Nel campionato regionale la Istrice ha vinto due ori con Leonardo Mendolia (Under 10 maschile) e Sara Arcozzi (Under 18 femminile), due argenti con Sara Strocchi (Under 16 femminile) e Caterina Pazzaglia (Under 18 femminile) e due bronzi con Eva Mengoli (Under 16 femminile) e Giulia Asirelli (Under 20 femminile). Per la Carchidio, argento per Sofia Marsigli nell’Under 20, mentre da Viola Selle è arrivato un promettente bronzo nell’Under 10.