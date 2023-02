Arrampicata, sul gradino più alto salgono Strocchi e Pazzaglia

-Tris ravennate di medaglie a Reggio Emilia: l’Istrice Ravenna ha vinto due ori, mentre la Carchidio Strocchi Faenza si è aggiudicata un argento. I successi sono arrivati nella gara della specialità Lead del Campionato Regionale riservato alle categorie dall’Under 16 all’Under 20 tenutasi nello scorso fine settimana, dove le due società ravennati si sono fatte valere pur dovendo rinunciare ad alcuni loro atleti convocati in nazionale. L’Istrice è salita sul gradino più alto del podio con Sara Strocchi nell’Under 16 femminile e con Caterina Pazzaglia (foto) nell’Under 18, che con questo risultato è balzata al comando della classifica provvisoria di combinata. Strocchi ha invece consolidato il secondo posto, avvicinandosi alla compagna di squadra Nicole Francesconi, quarta nella tappa reggiana. Ha il sapore di beffa l’argento vinto da Sofia Marsigli della Carchidio Strocchi superata nella salita finale dopo essere stata largamente al comando per tutta la giornata. Per l’Istrice quarta piazza di Giulia Asirelli nell’Under 20 femminile e quinto posto per Giorgio Chiari della Carchidio Strocchi nell’Under 18 maschile.