Arriva la Ternana

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di serie B di calcio femminile e per il Ravenna Women c’è il debutto casalingo al ’Soprani’ (oggi, ore 15, nella foto Tatiana Georgiou,) in una gara difficile. Infatti a saggiare i miglioramenti della formazione di Elena Proserpio Marchetti sarà una delle formazioni favorite per la vittoria finale, la Ternana, capace al primo turno di travolgere la neopromossa (da ripescata) Freedom Cuneo col larghissimo punteggio di 5-1.

Ravenna, dal canto suo, ha iniziato la stagione esattamente come un anno fa, con uno 0-3 in trasferta che dodici mesi fa arrivò proprio per mano della Ternana. La squadra oggi allenata da uno dei tecnici più abili della categoria, Fabio Melillo, ha segnato al debutto una doppietta con l’esperta (classe ’88) Valeria Pirone, seguita dalle marcature di Vigliucci, Labate e Pacioni. Dunque si tratta di una formazione da prendere con le molle per la squadra di Proserpio Marchetti, alla quale la sosta ha fatto bene, visto che c’è stata la possibilità di lavorare anche sui dettagli di un undici tutto rinnovato, in tutte le giocatrici, nello staff e nell’assetto societario. Il banco di prova, però, sarà di quelli tosti.

Il programma, 2ª giornata (ore 15): Ravenna-Ternana, Tavagnacco-San Marino, Chievo Verona-Arezzo, Cesena-Brescia, Pavia-HellasVerona, Bologna-Res Roma, Freedom Cuneo-Parma. Ieri: Lazio-Genoa. Classifica: Arezzo, Brescia, Genoa, Lazio, Parma, Pavia, Bologna, Ternana 3; Ravenna, Tavagnacco, Chievo Verona, Hellas Verona, Cesena, Res Roma, San Marino, F. Cuneo 0.

u.b.