Assalto alla serie B2: derby Massa-Cervia

Sarà Cervia o Massa Lombarda a conquistare la promozione in serie B2? Il primo atto della finale playoff del campionato di serie C andrà domani in scena alle 18.45 a Pisignano poi si giocherà sabato 22 gara 2 a Massa e l’eventuale gara 3 ancora a Pisignano il 29. Questi sono gli spareggi riguardanti le prime dei quattro gironi di C che si contenderanno due posti in B2, ma le perdenti avranno un’altra opportunità entrando negli spareggi tra le seconde e le terze dove ci sarà la Fenix Faenza, arrivata terza. Le faentine giocheranno il primo turno dei playoff domani alle 18.30 in casa con l’Everton Reggio Emilia e sabato prossimo alle 18 in terra emiliana (in caso di parità di set vinti al termine del doppio confronto ci sarà un set di spareggio) e in caso di passaggio del turno troveranno una tra Emanuel Riviera Rimini e Volley San Michelese Modena: anche questa sfida si giocherà in un doppio confronto il 29 aprile e il 6 maggio. Lo step successivo sarebbe la semifinale contro la perdente del derby modenese tra Soliera Volley e Mondial Texcart (sfida tra prime del girone) in programma il 13 e il 20 maggio, mentre nell’altra parte del tabellone la perdente di CerviaMassa Lombarda troverà una tra Energy Parma, Pontevecchio Bologna, Progresso Bologna e Cavezzo.

L’ultimo atto di questa maratona playoff sarà la finale al meglio delle tre partite (27 e 31 maggio e 3 giugno) dove in palio ci sarà la promozione in B2. Per essere promossa la Fenix sarà chiamata a compiere un vero e proprio tour de force, dovendo far fronte anche alle assenze diGoni e Seganti, ma spesso la squadra ha mostrato di sapere affrontare bene le emergenze grazie alla forza del gruppo.