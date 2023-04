Atletica 85, che podio Le atlete dominano nel lungo

Nei primi eventi outdoor, in evidenza i giovani atleti dell’Atletica 85 Faenza. A Imola, nelle gare provinciali, nel salto in lungo, 1° posto per Maia Minardi col personale di 3,84 metri; 2° per Elettra Bassi col personale di 3,79; 3° per Anna Paganelli col personale di 3,77 metri. Oro per Riccardo Camporesi nella 2 km di marcia col personale di 11’28’’2. Ancora. Successo nel getto del peso per il cadetto Luca Cattani, col record personale di 9,22 metri; 2° posto con 8,22 per Iacopo Callini, che arriva secondo anche nel lancio del disco con 20,19. Nei 300 metri cadetti, 2° posto per Riccardo Dotti in 40’’1.

Tra i ragazzi, 2° Erik Argnani nel getto del peso con 8,48; 3° posto per la cadetta Sarah Bagnaresi nei 300 metri, col personale di 47’’9. Nel salto in alto cadette, 2° posto per Matilde Berdondini col personale di 1,40. Terza Elena Guerra con 1,35m. Nei 60 hs ragazze 2° e 3° posto per Maia Minardi in 10’’1 e Iris Nahili Savorani in 10’’2. A San Marino, 1° posto assoluto e 4° allieve per Irene Grossi che, nel triplo, piazza il personale con 10,89, migliorandosi di 45 centimetri.

A Lugo, per i provinciali esordienti, 3° posto per Giacomo Naldoni nel tetrathlon. Nelle gare su strada, a San Benedetto del Tronto, Sara Carducci ha vinto la mezza maratona dei Fiori in 1h 22’34’’.

Fiorenza Pierli ha vinto a San Secondo Parmense sulla distanza di 11,5km. Al Gran Premio della Liberazione di Alfonsine, nella categoria A, 1° posto per Maria Rosaria Valente, davanti a Silvia Laghi; Manoela Baldi terza nella categoria B; Nicoletta Pasello prima nella categoria C.

Infine Rita Gabellini, F65, in preparazione del Passatore, ha vinto a Brescia la propria categoria ai Campionati italiani di Duathlon classico, ovvero 10km corsa, 40km bici, 5km corsa con il tempo di 2h 28’18’’. Una gara, insomma, non da tutti.