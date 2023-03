Atletica 85 Faenza, pioggia di medaglie ai provinciali di Cesena

Domenica ricca di soddisfazioni per l’Atletica 85 Faenza, grazie ai successi ottenuti a Cesena ai provinciali di staffette e nelle tante gare su strada. Tra gli Esordienti, 2° posto per la staffetta 4x50m maschile. Tra le ragazze vittoria nella 4x100m con Minardi, Iduozee, Savorani e Poli. Piazza d’onore nella 3x800m sia tra i ragazzi, con Camporesi, Angeli e Bentini, che le ragazze (Secrieru, Minardi e Sangiorgi). Tra i Cadetti vittoria per la squadra femminile sia nella 4x100m (Bagnaresi, Battilani, Zoli e Bertoni), che nella 3x800m con Suaci, Brouillaud e Ricci. Trionfo per i maschi nella 4x100m con Tagliaferri, Dotti, Iduozee e Rizzo, idem nella 3X1000m per i cadetti con Visani, Vespignani e secondo posto per Casalini, Verrillo e Panzavolta. Alla Corrida degli scariolanti a Codigoro di 9 km, vittoria per Venturelli (seconda Pierli).