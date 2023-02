Atletica 85, record nel lungo con 5,72 per Stefania Di Cuonzo

Nello scorso fine settimana l’Atletica 85 Faenza è stata impegnata in varie gare. Sofia Tarozzi si è fatta valere nei campionati italiani allievi disputatisi al Palaindoor di Ancona dove ha concluso i 60 ostacoli con il tempo di 9’’57. A Bologna trofeo di marcia invernale, dove Matilde Ponti negli junior ha vinto la gara di 10km con il tempo di 1h02’12’’. Vittoria anche per il cadetto Riccardo Camporesi nei 2km di marcia chiudendo in 11’37’’. Stefania Di Cuonzo (foto) a Parma, ai regionali assoluti è arrivata terza nel salto triplo con 10,67 metri e seconda nel lungo per 1 cm, con personale di 5,72 e nuovo record sociale. A Modena nei cadetti al meeting indoor, Pietro Rizzo ha vinto la gara dei 60 metri con il tempo di 7’41 in finale. Bene anche gli atleti impegnati nel cross provinciale giovanile a Massa Lombarda. Podio per gli esordienti Vittoria Brienza e Vittoria dall’Agata e vittorie per Pietro Camporesi, Pietro Albonetti e Caterina Zanzi.