Atletica, arrivano cinque titoli Ravenna domina a S.Marino

Cinque titoli provinciali e tanti risultati di prestigio. Ecco il bottino dell’Atletica Ravenna degli ultimi giorni. Al meeting giovanile di San Marino, l’ostacolista giallorosso Mouhamed Pouye (categoria Promesse) si è imposto nella gara dei 100 metri con 10’’95, migliorando il personale, e registrando la migliore prestazione stagionale di categoria in regione (la nona in Italia). Da segnalare il 3º posto nel salto in lungo per Davide Guiduzzi con il personale di 6,12 metri, ed il 3º posto nel getto del peso allievi per Luca Boraso col personale di 8,42 metri. A Ravenna, nella seconda giornata dei Campionati provinciali Cadetti, l’Atletica Ravenna ha conquistato 3 titoli. Eduard Butnaru si è imposto nel salto in alto col personale di 1,69 (migliore prestazione stagionale di categoria in regione). Sui 300 piani, Angelica Antonioli ha conquistato il primo gradino del podio col personale di 41’’1; 2° posto Lorenza D’Andrea Ricchi con 44’’9 (record personale). Nei 60 ostacoli successo di Maddalena Dini con 13’’5. Primo posto anche per la 4x100 composta da Antonio Di Costanzo, Leonardo Prati, Ettore Bonomo e Eduard Butnaru. A Cesena, ai provinciali Ragazzi, 1° posto per Davide Benini nel lancio del vortex col personale di 47,75 e nei 60 ostacoli con 9’’3. Oro anche per la staffetta 4x100 con Marco Dini, Giacomo Vincenzi, Daniele Vecchio Domanti e Alessandro Venturini.