Atletica Ravenna, sei ori a San Marino Doppietta nei 1000 per le due Giacomoni

Fine settimana ricco di medaglie per l’Atletica Ravenna che a San Marino conquista sei vittorie e tantissimi podi. Delle prime otto posizioni dei 300 metri piani cadette ben sette sono state occupate da atlete ravennati: vittoria di Angelica Antonioli con il crono di 43’’06, seconda Erica Gentile, terza Asia Berti, quarta Anna Bosatra, quinta Lorenza D’Andrea Ricchi, settima Giorgia Guberti, ottava Valentina Gallo Modena. Doppietta nei 1000 metri per le sorelle Giacomoni: Noemi si è aggiudicata la gara con 3’21’’22, precedendo Emma, seconda, con 3’24’’96. Anche i primi due gradini del podio della staffetta 4x100 cadette sono ad appannaggio delle atlete giallorosse: primo posto per Atletica Ravenna A con D’Andrea Ricchi, Dini, Gentile, Antonioli e secondo per Atletica Ravenna B con Fabbri, Berti, Gallo Modena, Bosatra.

Altra vittoria per la staffetta 4x100 cadetti Atletica Ravenna A, composta da Bonomo, Tesei, Butnaru, Prati.

Nel salto in alto cadetti primo posto per Eduard Butnaru. Anche il salto in lungo ragazzi ha visto una doppietta giallorossa: vittoria per Davide Benini con 4,55 metri, secondo posto per Andrea Ricci con 4,30 e quarto posto per Leonardo Ragusi con 4,05. Secondo gradino del podio per Maddalena Dini negli 80 ostacoli cadette con 13’’89.

Bronzo nel lancio del giavellotto cadette per Giorgia Guberti con 23,32 metri. Nei 300 piani cadetti quarto Leonardo Prati con 40’’03; nel salto in lungo cadette quinta Emma Cialdini con 4,42. Nei 60 piani ragazzi bronzo per Davide Benini, quinto Leonardo Ragusi e sesto Andrea Ricci.

Terzo, quarto e sesto posto nei 1000 metri ragazzi rispettivamente per Alessandro Venturini, Mattia Genovese e Martino Bartolini. Terza piazza per la staffetta Ravenna A ragazze con Alessi, La Forgia, Cifliku, Rosetti ed nel vortex ragazze per Alice Bergamini, quarta nei 1000 metri ragazze.