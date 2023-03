"Attenzione a Imola, ha tanti giocatori pericolosi"

Un derby ricco di insidie attende i Blacks, di scena alle 18 nella tana dell’Andrea Costa Imola. I 14 punti di differenza in classifica non devono trarre in inganno, perché i Raggisolaris incontreranno una squadra desiderosa di riscattare una stagione non proprio positiva, volendo sfruttare le ultime nove partite per cercare la miglior posizione possibile nella griglia degli spareggi e provare una clamorosa rimonta per agguantare il quarto posto.

I Blacks invece vorranno mantenere saldo il secondo posto dagli attacchi di Fabriano, impegnata oggi sul difficile campo di Piacenza, e per farlo cercheranno di recuperare Vico e getteranno nella mischia Castellino, guardia classe 2022 arrivato in settimana da Casale Monferrato (serie A2). Anche Imola avrà un nuovo innesto che sarà però una vecchia conoscenza del PalaRuggi, l’alapivot Cusenza, già in biancorossa nella scorsa stagione, giunto da Monopoli.

"Mi aspetto un’Andrea Costa molto determinata e ancora più battagliera del solito – afferma coach Luigi Garelli – perché le motivazioni non le mancano. Ha avuto un rendimento ondivago durante la stagione, ma ha dimostrato che ha le potenzialità per compiere exploit importanti e ce ne siamo resi conto all’andata dove abbiamo vinto di tre punti al supplementare. L’organizzazione di gioco e la fase difensiva sono le sue armi in più e contro di noi debutterà Cusenza, un giocatore che si inserirà in tempi brevi avendo già giocato in questa squadra lo scorso anno e conoscendo bene il tipo di gioco e l’allenatore".

Tanti sono i giocatori pericolosi dell’Andrea Costa che possono decidere le partite. "Ranuzzi, Cusenza e Trentin sono molto bravi a giocare dentro e fuori dall’area poi ci sono gli esterni, davvero pericolosi. Montanari e Corcelli sanno essere letali da tre punti, Tognacci è un ottimo play ed è reduce da una grande prestazione e Restelli è l’equilibratore del gioco. Dalla panchina – prosegue l’allenatore – è pronto ad entrare anche Fazzi che porta velocità e imprevedibilità. Servirà quindi una gara di grande attenzione per quaranta minuti e dovremo essere lucidi nelle scelte di gioco. Vedremo all’ultimo se riusciremo a recuperare qualche giocatore, ma di sicuro debutterà Castellino, guardia che si addice al nostro attuale modo di giocare dove, in attesa del rientro di Molinaro, stiamo avendo un assetto meno fisico. È un giocatore che sarà molto utile potendo essere impiegato in tutti i ruoli sul perimetro e l’ho già visto molto motivato".

Luca Del Favero