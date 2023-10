Automobilismo. Frassineti al Rallylegend di San Marino

Di padre in figlio una famiglia in gara, parliamo del faentino Albano Frassineti, che in questo fine settimana sarà al via, insieme ad altri 180 iscritti, del Rallylegend di San Marino, al volante della sua Ford Escort Gruppo A ex Delecour. Il suo è un rientro, dopo qualche anno di sosta, in una manifestazione che raccoglie migliaia di spettatori provenienti da tutta Europa, con al via vecchie e nuove glorie del rallysmo internazionale.

Intanto il 10 dicembre il figlio Andrea verrà premiato al teatro Masini di Faenza in occasione del Trofeo ’Lorenzo Bandini’, quest’anno assegnato al pilota di Formula 1 Lando Norris, della McLaren, per il suo impegno nell’ambito del Campionato Italiano di Formula 4. Andrea Frassineti il prossimo anno parteciperà al Campionato Italiano Gran Turismo al volante di una Lamborghini Huracàn Gt3.