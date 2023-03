Aviators, alle 19 c’è Ferrara Dubbio Alessandrini

Dopo la rotonda vittoria per 88-66 sull’Omega Basket ottenuta nel 9° turno del girone di ritorno, gli Aviators sono impegnati questa sera sul campo della 4 Torri Ferrara. Palla a due alle ore 19 sotto la direzione di Marco Casavecchia e Filippo Onofri. Si tratta di un impegno agevole sulla carta poiché la formazione estense si trova al penultimo posto della classifica con sole 3 vittorie . Però è proprio questo tipo di impegni che a volte può riservare delle sorprese se preso sottogamba, pertanto Lugo sarà chiamata a mantenere alta l’attenzione per sfruttare al meglio il divario di potenziale con gli avversari. Ancora in dubbio Alessandrini e Mazzagatti, entrambi assenti sabato scorso. Con l’Omega la loro assenza non ha pesato per coach Baroncini, avendo avuto risposte positive dal resto della rosa, ma il loro recupero sarà importante per il rush finale della stagione. I biancoverdi sono sempre all’inseguimento di Novellara che sarà impegnata in trasferta sul campo della Grifo Imola, ultima in classifica.

