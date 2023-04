Aviators, blitz esterno

Gli Aviators stanno volando in questo finale di campionato. Sabato scorso i ragazzi di coach Baroncini sono stati capaci di sbancare uno dei campi più difficili del girone, vincendo a Casalecchio per 56-58 dopo avere dominato il primo tempo. "Abbiamo giocato 25 minuti quasi perfetti – commenta il coach –, poi Casalecchio è venuta fuori, anche perché era impensabile vincere con un margine così largo su quel campo". All’intervallo infatti, Lugo era avanti di 17 lunghezze, sul 25-42, prima della rimonta dei padroni di casa. Rimonta che tuttavia non ha sottratto due punti meritati ai romagnoli. Con 32 punti in classifica i biancoverdi hanno mantenuto l’ottava posizione, rimanendo sempre in scia di Novellara, sconfitta a Ferrara, che di punti ne ha 34. "L’ottavo posto è blindato, poiché abbiamo 6 punti di vantaggio sulla nona – spiega Baroncini –. Vogliamo quindi provare a fare il meglio possibile in questo finale di campionato e cercare magari di agguantare il settimo posto, anche perché avremo lo scontro diretto all’ultima giornata e c’è questa possibilità". Mancano due giornate alla fine della regular season: nell’anticipo di venerdì 21 aprile gli Aviators saranno impegnati sul campo della Veni San Pietro in Casale, mentre sabato 29 riceveranno Novellara sul parquet di casa.

Novellara che hanno già battuto all’andata. Lugo è già qualificata agli spareggi per l’accesso alla prossima serie C unica, dunque resta soltanto da conoscere l’avversario. In questo momento sarebbe la Scuola Basket Ferrara. "Non stiamo facendo alcun tipo di calcolo. Vogliamo provare a vincerle tutte e poi vedere chi ci toccherà in sorte – chiude –. Arrivare agli spareggi vincendo è sempre meglio che arrivarci facendo dei calcoli, siamo in striscia positiva da tre partite e vogliamo dare un seguito a questo momento. Abbiamo già il vantaggio del fattore campo, non ci rimane che da capire chi affronteremo".

Stefano Pece