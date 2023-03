Aviators, gara da brividi contro Dulca Santarcangelo

Dopo il brillante successo sul campo della capolista Correggio, questa sera alle ore 21 gli Aviators di Lugo sono chiamati a un’altra missione impossibile sul campo della Dulca Santarcangelo. Quest’ultima ha cominciato la stagione un po’ in sordina, ma negli ultimi tempi è andata in crescendo e ha scalato la classifica a suon di risultati, issandosi al sesto posto con 28 punti. Coach Baroncini ha definito il roster degli avversari di gran lunga il più forte del campionato, poiché è composto da elementi che rappresentano un lusso per questa categoria. Il playmaker Eugenio Rivali, ex Ravenna e Rimini proprio con quest’ultima ha vinto la serie B dell’anno scorso giocando da titolare, la guardia Luca Pesaresi è un esperto delle leghe minori avendo giocato tanti anni in serie B e Luca Bedetti è un altro senior che solo l’anno scorso faceva i playoff in serie B da titolare. Solo per citarne tre, ai quali si somma un gruppo di giovani promettenti ai quali si è unito da poco Ilya Saltikov che l’anno scorso era nel roster dell’Avtodor Saratov, formazione di altissimo livello della serie A russa. Saltikov viaggia a quasi 22 punti di media e rappresenta uno dei centri più strutturati del campionato. Per la giovanissima Lugo si tratta quindi di una sfida sicuramente complicata, ma anche suggestiva, un test impegnativo per provare che la vittoria su Correggio non è stata un episodio ma un vero salto di qualità. Arbitra la sfida la coppia Luca Resca e Matteo Vitali.

Stefano Pece