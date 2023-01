Aviators oggi in casa contro S. Pietro La Veni in trasferta è imbattuta

Dopo la scorpacciata di basket del Memorial Seganti-Tampieri, torna il campionato di serie C Silver al palazzetto dello sport di Lugo. Questa sera, con palla a due alle ore 20.30, gli Aviators guidati da coach Federico Baroncini ricevono la Veni Basket San Pietro in uno scontro di grande importanza. Si affrontano due squadre divise da due soli punti in classifica e in lotta per la sesta posizione. In questo momento la Veni Basket è davanti con 16 punti, sorpasso operato proprio a ridosso della sosta natalizia, quando gli Aviators hanno perso in casa con Casalecchio e i rivali hanno invece battuto Santarcangelo sul parquet amico. La Veni Basket San Pietro sta andando oltre le aspettative poiché, da neopromossa, è riuscita a issarsi in sesta posizione a suon di risultati. Si può dire che la formazione di San Pietro in Casale abbia perso soltanto contro le formazioni che la precedono in classifica e abbia invece avuto la meglio su quelle della propria fascia di merito. Inoltre vanta un record abbastanza singolare, non ha mai perso in trasferta in questo campionato e vanta un filotto di sei vittorie nelle quali ha concesso appena 64 punti di media alle avversarie. Con 64.6 punti segnati di media, San Pietro si configura come una squadra che segna poco, ma difende molto bene. Il ventunenne play Anas Ramzani è il top scorer con 13.5 punti a partita, coadiuvato dai due lunghi Gianfranco Pastore e Nicola Frignani che viaggiano entrambi intorno alla doppia cifra. Lugo da parte sua aveva bisogno della pausa natalizia per ricaricare le pile e recuperare da qualche acciacco. Aveva perso infatti le ultime due sfide del 2022 e ora ha bisogno di una vittoria per il morale e per recuperare terreno in classifica. Si tratta della penultima giornata del girone di andata che si chiuderà, per gli Aviators, domenica 15 gennaio a Novellara.

s.p.