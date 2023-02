Gli Aviators Lugo perdono contro la Virtus Medicina 66-68 (20-19; 42-30; 49-50) una partita molto equilibrata, ma devono recriminare per aver dilapidato un ampio vantaggio maturato nel primo tempo. A ridosso dell’intervallo, infatti, i lughesi sono avanti 42-30, ma poi si fanno recuperare subendo un break di 13-2. Il match diventa così combattuto fino alla fine con Medicina che nell’ultimo minuto segna il canestro della vittoria. Con questa sconfitta gli Aviators scivolano in classifica e si portano a sei punti dalla zona playoff. La distanza dal quarto posto obbliga i lughesi a compiere una vera e propria rimonta per evitare gli spareggi playout che coinvolgeranno le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto dove in palio ci saranno due posti nella nuova serie C Unica. Le perdenti scenderanno invece in serie D. Nel prossimo turno i lughesi giocheranno in casa del Magik Parma sabato alle 21.

Il tabellino di Lugo: Nucci 9, Ragazzini 3, Bianchi ne, Baroncini L. 2, Alessandrini 11, Merendi ne, Canzonieri 2, Mazzagatti 5, Meneghin 11, Arosti 7, Ravaioli 16. All.: Baroncini F. Classifica: Correggio 34; Magik Parma, Virtus Medicina e CVD Casalecchio 28; Scandiano 26; Santarcangelo 24; Novellara 22; Lugo 20; Veni San Pietro in Casale, Castelnovo Sotto e Scuola Basket Ferrara 18; Omega Bologna e BSL San Lazzaro 10; Bertinoro 8; 4 Torri Ferrara 6; Grifo Imola 4.

In serie C femminile doppia vittoria per le cugine ravennati. Il Faenza Basket Project supera 68-38 (25-6; 41-18; 57-28) il Basket Village Granarolo, mentre il Capra Team Ravenna batte 59-32 la Fortitudo Academy Bologna. Le faentine giocheranno giovedì alle 21.15 al PalaBubani contro il Monte San Pietro, unica formazione che sta provando a tenere il loro passo in classifica, mentre il Capra Team sarà impegnato sabato alle 21 a Ferrara contro la Vis Rosa.

Il tabellino di Faenza: Morsiani 14, Bornazzini, Manaresi, Panzavolta 10, Bandini 4, Porcu 16, Georgieva 7, Chiarini, Bettini 4, Agostinelli 12, Bassi, Poggiali 2. All.: Sferruzza Classifica: Faenza 24; Monte San Pietro 18; Vis Rosa Ferrara 14; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 12; CSI Sasso Marconi, Capra Team Ravenna e Bologna Basket School 10; Basket Village Granarolo 8; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0.