Aviators, sulla strada dei playout c’è Bologna

Il Basket Lugo cerca davanti al pubblico amico il riscatto dopo il pesante ko subìto in casa della Dulca Santarcangelo. I ravennati ospiteranno oggi alle 20.30 l’Omega Bologna, formazione di bassa classifica che ha vinto soltanto una volta in trasferta, e dunque la vittoria sarà d’obbligo. Coach Alessandrini non potrà contare su Mazzagatti, infortunatosi alla caviglia. A sette giornate dal termine della stagione regolare, Lugo è già certa di partecipare ai playout che riguarderanno le classificate dal quinto al dodicesimo posto.