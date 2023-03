Aviators, travolta Bologna 88-68

Torna alla vittoria il Basket Lugo travolgendo 88-68 (16-20; 42-32; 67-49) l’Omega Bologna. Trascinati da Ragazzini e da Ravaioli, gli Aviators piazzano il primo allungo a ridosso dell’intervallo poi chiudono i conti nel terzo quarto (prossimo turno sabato alle 19 in casa del 4 Torri Ferrara, penultima). Tabellino: Ragazzini 21, Bardi 3, Baroncini L. 8, Alessandrini ne, Ricci 3, Merendi 2, Canzonieri 2, Mazzagatti ne, Meneghin 14, Arosti 12, Ravaioli 23. All. Baroncini F. Classifica: Correggio 42; CVD Casalecchio 36; Virtus Medicina, Magik Parma e Scandiano 34; Santarcangelo 30; Novellara 28; Lugo 26; Rebasket Castelnovo Sotto 24; Scuola Basket Ferrara 22; Veni San Pietro in Casale 20; BSL San Lazzaro 16; Omega Bologna 14; Bertinoro 10; 4 Torri Ferrara 6; Grifo Imola 4.