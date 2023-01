Azzurra Romagna, trasferta da brividi domani a San Vittore

Con l’inizio del girone di ritorno, riprende la caccia al San Vittore, nel girone G di Prima Categoria, capolista con 3 punti di vantaggio sul Fontanelice e 7 sulla coppia Pianta-Civitella. Proprio quest’ultimo farà visita al Savarna, che grazie al suo bomber D’Amico (10 gol) sta provando ad entrare in zona playoff. Il San Vittore, invece, ospita un’altra ravennate, l’Azzurra Romagna, in buona condizione a fine 2022. Il Riolo Terme, che ha già giocato (e pareggiato) domenica scorsa il recupero col Civitella, sarà di scena a Castel del Rio. La migliore delle bizantine, il Savio, in piena lotta playoff, sarà ospite del Carpena mentre si gioca il derby Real Fusignano-San Rocco. In campo oggi (ore 15), invece, l’altra sfida ravennate Virtus Faenza-Pol. 2000. Nel girone F, sfida playoff per il Frugesport, ospite del Consandolo, secondo con 30 punti, 8 più dei gialloneri. Difficile per il Conselice in cerca di punti salvezza, con la Centese, mentre il Santagata Sport, in ascesa, se la vedrà con il Molinella. Programma Prima Categoria 16ª giornata (ore 14,30). Girone G: Bagnacavallo-Castrocaro, Carpena-Savio, C. Rio-R. Terme, Pianta-Fontanelice, R. Fusignano-S. Rocco, S. Vittore-A. Romagna, Savarna-Civitella.

Oggi: V. Faenza-Pol. 2000. Classifica: S. Vittore 38; Fontanelice 35; Pianta, Civitella 31; Savio 25; Savarna 23; Carpena 22; C. Rio 21; A. Romagna 20; V. Faenza, Bagnacavallo 17; S. Rocco, 16; R. Fusignano 15; Pol. 2000 14; Castrocaro, R. Terme 6. Girone F: Centese-Conselice, Consandolo-Frugesport, Fly S. Antonio-Basca, Funo-Gallo, Pontelagoscuro-Bondeno, Reno Molinella-Santagata Sport, Tresigallo-Galeazza. Oggi: Berra-Vaccolino. Classifica: Pontelagoscuro 38; Galeazza, Consandolo 30; Centese 28; Berra 26; Basca 23; Bondeno, Frugesport 22; Fly S. Antonio 21; Gallo, Santagata Sport 20; Reno Molinella 19; Tresigallo, Funo 10; Conselice 7; Vaccolino 3.

u.b.