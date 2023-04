Bacchereti debutta fra i pro

Domani sera, al Carisport di Cesena, a partire dalle 20, è in programma ‘Fight never end’, riunione con 11 incontri organizzata da Bronx gym Cesena in collaborazione con Ravenna Boxe. Il match clou della serata vedrà il debutto al professionismo di Francesco Bacchereti, pugile della Ravenna Boxe, allievo dell’ex campione europeo Alberto Servidei, che affronterà l’esperto italo-brasiliano Ricardo Pompeo Mellone sulla distanza di sei round nella categoria dei pesi medi.

"Mi sento in splendida forma – ha commentato Francesco Bacchereti – mi sono allenato duramente e sono motivato a intraprendere questa nuova avventura, saranno in molti a sostenermi e sono pronto a dare spettacolo".

Il tecnico Alberto Servidei ha aggiunto alcune parole sull’evento e su Bacchereti: "Sono entusiasta nel constatare la partecipazione di enti cesenati che credono e investono, valorizzando il nostro sport. Sono contento della consolidata collaborazione con il partner Luca Giunchi che, con LGfullservice, ha reso possibile questo match. Francesco è un ragazzo molto collaborativo, si merita il meglio. Con le giuste tappe – conclude – potremmo riavere in futuro un campione a Ravenna".