Bagnara sconfitto nel recupero dalla Pianorese

Esce sconfitto, il Bagnara, dal recupero della 15ª giornata, gara non disputata lo scorso 22 gennaio a causa del maltempo, come quasi tutte quelle del girone I di Seconda Categoria. I ravennati sono stati battuti 1-0 in casa dallo Sporting Pianorese, capace di segnare dopo 15’ col bomber Marco Reda, già autore in stagione di 14 gol in stagione anche se poi ben 3 gli sono stati tolti dal giudice sportivo. Con questa sconfitta il Bagnara ha visto sfumato l’assalto al secondo posto del Tozzona Pedagna impegnato ieri sera a Imola contro il Real Faenza che insidia proprio il Bagnara per la terza piazza. Ormai lontanissima la Dozzese – +15 sul Bagnara – resta la lotta per la seconda piazza che si contenderanno lo stesso Tozzona, il Bagnara e, naturalmente, il Real Faenza, oltre all’Ozzano Claterna, piuttosto in spolvero in questo periodo e col chiaro vantaggio di non aver giocato questa settimana, visto che a suo tempo si era disputata soltanto Stella Azzurra-Ozzano Claterna terminata con un pirotecnico 6-4 per gli ospiti. Ottimo risultato per il Borgo Tuliero che si è imposto 3-1 sul Castel Guelfo, uscendo per il momento dalla zona caldissima della classifica: a segno per i gialloverdi Murizzi, Bianchi e Cornacchia. Girone I (recupero 15ª giornata): Bagnara-Sporting Pianorese 0-1, Borgo Tuliero-Castel Guelfo 3-1, Jcr Juvenilia-Sporting Valsanterno 0-2, Murri-Dozzese 2-6, San Lazzaro-Atletico Mazzini 5-1, Stella Azzurra-Ozzano Claterna 4-6. Ieri sera: Tozzona Pedagna-Real Faenza. Classifica: Dozzese 45; T. Pedagna 35; R. Faenza, Bagnara 30; O. Claterna 27; Sp. Pianorese 25; Sp. Valsanterno 22; Jcr Juvenilia 21; Murri 19; C. Guelfo, B. Tuliero 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 11. u.b.