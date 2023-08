Baldassarri "Altro sogno a 5 cerchi"

Il sogno olimpico di Milena Baldassarri è realtà. La 21enne ravennate ha conquistato la qualificazione alla sua seconda Olimpiade grazie al 15° posto ottenuto ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia. L’aviere dell’Aeronautica Militare sarà la terza ginnasta azzurra a partecipare a ben due edizioni dei Giochi dopo Giulia Staccioli e Irene Germini e si ripresenterà a Parigi forte del sesto posto ottenuto nel 2021 a Tokyo, miglior risultato di una atleta italiana nella manifestazione più prestigiosa. "Ancora non ci credo e sono super contenta – ha dichiarato il ‘Drago di Ravenna’, soprannome che si è data Milena da questo Mondiale –. È stata dura con i punteggi tutti molto vicini e ho dovuto aspettare fino all’ultimo esercizio per essere sicura. È da Tokyo che ci penso e sono andata avanti step by step ma il focus era su Parigi. Non è facile da individualista bissare una partecipazione olimpica e infatti nella storia della federazione ci sono riuscite in due. Sono molto orgogliosa e spero di portare in alto il nome della ginnastica italiana. Rispetto alla qualifica del 2019 a Baku è stato tutto diverso, lì si passava dalla finale, qui dalle qualifiche, quindi la concorrenza era molto più ampia, soprattutto con la possibilità di scartare un punteggio. Le ginnaste sono cambiate, così come il codice dei punteggi, questa era una sfida tutta nuova che sono felice di aver vinto. La passione per questo sport e la mia allenatrice Julieta Cantaluppi mi hanno dato la forza in questi due lunghi anni e anche stare accanto ad un fenomeno come Sofia Raffaeli mi ha dato un motivo in più per spingermi oltre i miei limiti. Dedico questo splendido risultato ai miei genitori, a mia nonna, a tutti quelli che mi sostengono e a Julie che è sempre con me. Adesso affronterò l’All Around a cuor più leggero e con un sorriso enorme".

Nonostante non sia entrata in nessuna delle quattro finali di specialità, la Baldassarri ha comunque disputato una gara di medioalto livello sfruttando il nuovo regolamento che garantiva un pass olimpico alle prime 17 classificate, conteggiando i migliori tre risultati di ogni atleta nei quattro attrezzi.

La ravennate ha ottenuto 30.700 punti nella palla (17esimo posto nelle qualificazioni), 32.800 nel cerchio (decimo), 30.750 punti nelle clavette (undicesimo) e 29.150 nel nastro (venticinquesimo), unico esercizio in cui non ha brillato, ma che è stato cancellato nella classifica finale, permettendole di arrivare 15esima con 94.250 punti. Insieme a Raffaeli ha poi portato l’Italia alla medaglia di bronzo nella gara a squadre (dove si conteggiavano tutti e quattro gli esercizi) dietro alla Bulgaria (oro con 267.450 punti) e alla Germania (argento con 261.950 punti). Il Mondiale di Milena terminerà oggi con l’All Around, dove parteciperanno 18 ginnaste. Difficilmente conquisterà una medaglia, ma punterà ad arrivare tra le prime dieci, piazzamento che ha sempre ottenuto nei cinque Mondiali a cui ha preso parte. Nella scorsa edizione è arrivata quinta. La gara sarà in diretta su RaiSport (canale 58) dalle 15 alle 17.10 e dalle 17.45 alle 20.15.

Luca Del Favero