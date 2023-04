Baldassarri in gara in Bulgaria

Milena Baldassarri ha conquistato il 12° posto nella classifica All Around con 118 punti nella tappa di Coppa del Mondo tenutasi nel week end a Sofia in Bulgaria. La ravennate ha ottenuto risultati migliori rispetto alla gara precedente, qualificandosi anche nelle finali di specialità di palla (29.500 il punteggio conseguito) e nastro (25.850) dove si è classificata settima e ottava. Mattatrice Sofia Raffaeli, vincitrice di tre medaglie. Così come ad Atene, anche questa volta, le azzurre dei piccoli attrezzi hanno conquistato cinque medaglie e tornano a casa con molti margini di miglioramento in vista dei Campionati Europei di Baku (15-21 maggio) e dei Mondiali di Valencia (21-27 agosto), qualificanti per l’Olimpiade di Parigi 2024. La Coppa del Mondo ritornerà il 14-16 aprile a Tashkent in Uzbekistan, dove però non ci sarà Baldassarri, e il 21-23 a Baku in Azerbaijan. La finalissima è invece in programma dal 21 al 23 luglio a Milano.