Balduzzi campionessa italiana

L’Asd Taekwondo Ravenna si conferma nuovamente ai massimi livelli grazie a Sara Balduzzi, laureatasi campionessa italiana nella categoria Junior cinture rosse.

Ai Campionati Italiani andati in scena al Palazzetto dello Sport Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela setti Carraro di Bagheria (a Palermo) il 22 e 23 aprile, la giovane atleta classe 2006, ha conquistato il titolo nella categoria -44 kg.

Una medaglia d’oro non semplice da vincere, ma Sara, accompagnata dal Maestro Vincenzo Sciuto, ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscita a vincere una combattutissima finale.

Si è trattato, per la neo campionessa italiana, di "un traguardo sicuramente frutto dell’impegno, della costanza e del duro lavoro in palestra", spiega una nota. Soddisfazione dunque per l’obiettivo raggiunto grazie a dedizione e allenamento.