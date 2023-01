Barbaresi, la veterana "Ormai questa è casa mia"

È una delle veterane della squadra, e gioca al massimo livello del calcio femminile dal dicembre 2014. Eppure il 12 febbraio compirà appena 25 anni: Francesca Barbaresi da Pesaro – 1 gol in stagione, fondamentale per battere Brescia – gioca col numero 7 sulle spalle ed è a San Zaccaria prima e a Ravenna poi ormai quasi da una decade, voluta in biancorosso dall’allora presidente Rinaldo Macori. Al momento della creazione del Ravenna Women, con la trasposizione del San Zaccaria, è rimasta nella città bizantina che ormai è diventata casa sua.

"Ho sempre avuto la passione per il calcio – ricorda la vicecapitano del Ravenna Women – tanto che ho iniziato a giocare nella squadra maschile dell’Arzilla, un quartiere di Pesaro, dove sono rimasta sempre, sino al mio arrivo a San Zaccaria. Feci un provino, o meglio un’amichevole con la squadra maschile. Evidentemente sono piaciuta e così sono passata alla formazione Primavera delle biancorosse, anche se mi allenavo sempre con la prima squadra. L’esordio in serie A, nel dicembre 2014, è stato davvero emozionante, quel che avevo sempre sognato. La massima categoria la sogno ancora e spero di tornare a giocarci il prima possibile. Oggi è naturalmente tutto più difficile: in serie A c’è il professionismo e ci sono squadre forti anche in B. Anzi, molto forti: dalla Lazio al Napoli, per finire al Cittadella, l’unica formazione ad averci battute in casa". Con ben sette titolari nate nel nuovo millennio, Ravenna è la formazione più giovane di tutta la cadetteria. "È vero, siamo giovani – spiega ancora Francesca Barbaresi, diplomata al Liceo Artistico – ma siamo una vera squadra, in campo e fuori. Con tanta voglia di aiutarci e collaborare tra di noi e anche le ragazze meno impegnate non smettono mai di dare il loro apporto. Tutte noi teniamo alla squadra e anche per questo abbiamo ottenuto vittorie e punti in rimonta: nessuna si tira mai indietro e nessuna si arrende mai". Appena 4 punti in trasferta non sono un bottino entusiasmante mentre in casa il Ravenna è un rullo compressore, avendo ceduto al solo Cittadella, peraltro 1-0. "Certamente ci manca un po’ di esperienza ma quella si fa giocando – conclude la marchigiana – siamo giovani ma di grande qualità. Compresa l’ultima arrivata Sara Ventura, italofrancese che per me è molto brava e l’aiuteremo a inserirsi in squadra il prima. Umanamente tutta la squadra è davvero al top e questo ci aiuta a vincere, anche soffrendo. Non mi spiego come mai in trasferta sino ad ora abbiamo subito gol nei primi momenti: forse un po’ di leggerezza, forse il caso. Ma siamo un gruppo compatto e faremo bene".

Ugo Bentivogli