Baseball serie A

Fortituto Bologna

8

Horta Godo

3

UNIPOL SAI FORTITUDO BOLOGNA: Agretti 3b (14), Dobboletta cf (04), Helder 2b (14), Girigorie lf (25), Deotto rf (13), Liberatore c (24), Gamberini 1b (24), Dreni dh (03), Marchi ss (13).

HORTA GODO: Servidei ss (35), Bruno lf (15), Rodriguez Acosta 1b (04), Meriggi rf (04), Evangelista (03), Sabbatani c (04), Servidei 3b (34), Bucchi 2b (04), Tanesini cf (14).

Successione: Godo 000 012 000 = 3 bv 9 e 2. Bologna 301 010 120 = 8 bv 10 e 3.

Lanciatori: Galeotti (L) rl 4.0 bvc 6 bb 4 so 1 pgl 9; Focchi rl 3.0 bvc 2 bb 0 so 0 pgl 3; Sabbadini rl 1.0 bvc 2 bb 2 so 0 pgl 18; Crepaldi rl 4.1 bvc 7 bb 0 so 2 pgl 2.08; Andretta rl 2.2 bvc 1 bb 1 so 2 pgl -; Bassani (W) rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 2 pgl -. Bologna

Inizia con una sconfitta per 8-3 la stagione del Baseball Godo in casa dei campioni d’Italia della Fortitudo Bologna che ospita i ravennati al "Gianni Falchi" nel primo doppio confronto: ieri pomeriggio la sfida riservata ai lanciatori Afi. Una sfida nella quale i godesi patiscono un po’ le mazze bolognesi anche se, alla fine, le battute valide sono molto simili, 10 per i bolognesi e 9 per i romagnoli. Tra l’altro inizia subito bene Servidei con un singolo che lo porta addirittura in seconda base dopo il sacrificio di Samuele Bruno: ma arrivano tre eliminazioni filate che vanificano il buon debutto. È la parte basse del primo inning a fare la differenza con la Fortitudo che porta a casa 3 punti: Agretti con un singolo arriva in seconda base, poi Godo, con un doppio gioco elimina Agretti e Dobboletta. Ma qui iniziano i problemi: Galeotti concede la base ball a Helder, poi un singolo di Girigorie porta i due rispettivamente in prima e seconda. Ancora Deotto riceve la base e fa arrivare sino alla terza Helder, poi spinto a casa base da un singolo di Liberatore. Infine un singolo di Gamberini porta il punto di Deotto per il 3-0. Godo brilla tra il 5º e il 6º con 3 punti che lo riavvicinano sul 5-3 alla Fortitudo: Tanesini arriva a casa base spinto da Bruno. Nell’inning successivo segnano Servidei dopo un suo doppio al centro ed Evangelista. Ma non basta: la Fortitudo riprende a macinare e allunga nuovamente tra il settimo e l’ottavo sino al finale 8-3. Ieri sera poi si è giocata gara2 con i lanciatori liberi.

Ugo Bentivogli