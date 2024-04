Basket Ravenna, arriva Austin Tilghman

Ravenna, 7 agosto 2021 - Il Basket Ravenna sistema un'altra tessera del proprio mosaico e mette in cabina di regia il play americano Austin Tilghman. Classe '95 di Middleton, Delaware, Tilghman si forma alla Monmouth University in New Jersey prima di sbarcare in Europa nel 2019-20. La sua prima esperienza nel vecchio continente è ai Galitos Barreiro in Portogallo, dove tiene una media di 17.7 punti, 5.3 rimbalzi e 5 assist. Nella stagione successiva, dopo un passaggio all’Aveiro, risponde alla chiamata dell’Evreux, in Pro B francese dove mantiene lo stesso rendimento: 17 punti, 4 rimbalzi e 5 assist a partita. Ora la possibilità di confrontarsi con un campionato tutto nuovo: "Ho sentito cose belle su Ravenna e l’Italia, sono felice di poter giocare qui - le sue prime entusiastiche parole da giallorosso -. Il coach era davvero contento di sentirmi: l’impegno da capo allenatore è una nuova esperienza per lui, questa in Italia è una nuova esperienza per me, abbiamo la stessa voglia di vivere questa annata insieme e di aiutarci a fare bene".

Nelle immagini che si possono trovare di lui, Tilghman pare essere un giocatore dotato di un fisico possente in grado di farsi largo tra le maglie della difesa quando attacca il ferro, ma anche capace di mettersi in proprio per un tiro o di mettere in ritmo i compagni. Qualità che serviranno per i compiti che vuole assegnargli Lotesoriere. "La società vuole affidarmi la regia in campo e sento di poter dare il mio contributo sia sulle situazioni di impostazione che di gioco sul pick and roll. Rispetto agli Stati Uniti, dove ci sono giocatori forti fisicamente, atletici, che amano schiacciare, in Europa ci sono cestisti dotati di grande acume tattico, rapidi nel prendere decisioni e quindi molto pericolosi e stimolanti". Tilghman spende qualche parola anche per i suoi nuovi tifosi: "Non vedo l’ora di poter giocare di fronte a loro, so quanto sia difficile stare lontani dalle tribune ma dico loro di supportarci sui social network perché per il momento questo è l’unico modo per sentirsi vicini. Noi daremo il massimo sul campo per meritarci il loro calore, in attesa di poterci incontrare presto anche al palazzetto". Soddisfatto anche coach Lotesoriere: "Cercavamo un profilo come quello di Austin sia per caratteristiche fisiche che tecniche, ma mi ha colpito anche come ragazzo, per la serietà e per la determinazione con cui ha risposto alla nostra proposta".