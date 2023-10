Basket Project sfiora il colpaccio

Nella serie B, il Faenza Basket Project sfiora il colpo grosso in casa della Magika Castel San Pietro, una delle pretendenti alla promozione. Nel prossimo turno le faentine giocheranno in casa venerdì alle 20.30 contro Finale Emilia Il tabellino: Grande 3, Manaresi 2, Morsiani 6, Agostinelli, Ciuffoli E. 4, Gori 2, Porcu 7, Edokpaigbe 16, Bornazzini, Ciuffoli C. 17, Bernabè 6. All.: Bassi Classifica: Forlì, Rimini, Castello d’Argile e Castel San Pietro 2; Faenza, Finale Emilia, San Lazzaro e Cesena 0.