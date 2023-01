Basket serie B

Sfatare un tabù, iniziare alla grande il 2023 e magari conquistare già oggi il pass per la Coppa Italia. Non mancano gli ingredienti per definire un big match quello che attende i Blacks, di scena alle 18 sul difficile campo della Goldengas Senigallia, mai violato in tanti anni di serie B. L’ultimo capitolo della saga è stato a settembre nei sedicesimi di Supercoppa dove i marchigiani vinsero 79-71. Ora i Blacks sono più maturi, ma Senigallia resta molto insidiosa soprattutto davanti al pubblico amico ed è in corsa per rientrare nel giro delle prime quattro posizioni, distanti solo due punti. I Raggisolaris avranno inoltre lo stimolo della qualificazione alla coppa che si stanno contendendo con Fabriano (appaiata ai romagnoli al secondo posto), volata che terminerà domenica prossima con la fine dell’andata. Una doppia vittoria permetterebbe ai faentini di centrare l’obiettivo grazie allo scontro diretto vinto a novembre, ma i giochi si potrebbero chiudere già oggi con un successo dei Blacks e un ko di Fabriano in casa della Virtus Imola.

"Affrontare Senigallia dopo tre settimane di pausa sarà molto pericoloso – sottolinea coach Luigi Garelli - perché dovremo subito farci trovare pronti. Non potremo infatti concederci neanche un calo di concentrazione come abbiamo potuto constatare a nostre spese in Supercoppa". Non sarà della partita l’ex di turno Santucci, migliore realizzatore dei marchigiani con 19 punti di media, fermo da prima di Natale per un problema cardiaco. "Tutti noi ci auguriamo di rivedere in campo Santucci il prima possibile. Per vincere dovremo essere bravi a leggere ogni momento della partita che sarà da interpretare nella maniera giusta".

Luca Del Favero