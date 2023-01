Basket serie C

Si apre col botto il 2023 degli Aviators. I ragazzi di coach Baroncini dominano largamente lo scontro diretto con la Veni San Pietro che decideva il quinto posto in classifica, aggiudicandosi la sfida per 97-60. Una vittoria che vale tanto di più se si pensa che la formazione di San Pietro in Casale non aveva mai perso in trasferta in questa stagione e aveva concesso, mediamente, meno di 70 punti agli avversari. Dopo un primo quarto equilibrato, 27-24 per i padroni di casa, i biancoverdi romagnoli spaccano in due la partita con un secondo periodo di grande attenzione difensiva e buonissima fluidità offensiva. Andati al riposo lungo sul 58-35, gli Aviators volano nella ripresa mettendo la gara in ghiaccio già al 30’ sul 81-46, e trasformando l’ultimo quarto in una vetrina per i più giovani. Cinque uomini in doppia cifra e una sontuosa prestazione di squadra che fa dimenticare la flessione vissuta prima delle vacanze.

Lugo torna prepotentemente in lotta anche per il quarto posto approfittando dei risultati delle dirette concorrenti. In un colpo gli Aviators raggiungono a quota 16 la stessa Veni San Pietro e Scandiano, in compagnia di Novellara, che si è aggiudicata lo scontro diretto con quest’ultima. Il quartetto si colloca subito alle spalle di Casalecchio, quarta a 18 punti, ma sconfitta a Santarcangelo e adesso ci sarà da combattere per aggiudicarsi la posizione alle spalle delle tre big del campionato. Per gli Aviators domenica prossima arriva un altro scontro diretto poiché saranno ospiti di Novellara alle ore 18, in casa di una delle formazioni più in forma del campionato, in striscia positiva da cinque turni.

Stefano Pece