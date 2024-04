L’OraSì sfiora l’impresa sul campo di Verona

Verona, 6 febbraio 2022 - Ravenna e Verona giocano una partita bellissima all’Agsm Forum con due quarti a testa che mettono in evidenza difese solide e tantissima classe da parte dei protagonisti. Se nel basket esistesse il pareggio le due squadre meriterebbero di uscire imbattute dalla sfida, ma qualcuno deve vincere ed è Verona ad assicurarsi i 2 punti sfruttando meglio i falli nel concitato finale. 81-78 il risultato. L’OraSì tuttavia non demerita e, anzi, mai come in questa partita dimostra di essere al livello delle grandi di questa categoria e che nella bagarre playoff potrà certamente dire la sua. Il gruppo di Lotesoriere esce quindi a testa altissima dalla sfida di Verona. Tuttavia la sfida non parte col piede giusto. Lotesoriere voleva un approccio solido da parte della sua squadra ma non riceve la risposta desiderata nel primo quarto. Il merito è soprattutto di una Tezenis che non sbaglia nulla dal perimetro. Il grande protagonista è Rosselli che ne fa 9 in avvio, ma la Tezenis punge dall’arco anche con Anderson, Johnson, Candussi e Grant.

Ravenna risponde con tre bombe di Cinciarini e una di Denegri mentre fa molta più fatica nel gioco sul pitturato poiché la Tezenis presidia l’area in maniera efficace. Così matura il vantaggio degli scaligeri i quali, a metà primo quarto, sono già sopra di 12 e chiudono con 30 punti segnati contro i 20 dell’OraSì. Lotesoriere registra qualcosa in difesa e dopo il primo mini intervallo l’OraSì presidia meglio l’area e si fa trovare più pronta a rimbalzo. Inoltre la difesa contesta con maggiore energia i tiri avversari e le altissime percentuali di Verona iniziano a sporcarsi. Dalla maggiore pressione sulla palla poi nascono le palle rubate che mandano a segno Berdini, Sullivan e Denegri in transizione. È con queste armi che l’OraSì riduce il passivo: difesa, pressione sulla palla e contropiede. E dopo 16 minuti in rincorsa trova perfino il vantaggio con un canestro di Oxilia che vale il 38-39.

Il sorpasso ha vita breve ma la Tezenis non riesce più a scrollarsi di dosso la squadra romagnola e la seconda parte del secondo quarto è un bel botta e risposta fra le due contendenti. Si va al riposo lungo sul 47-45 per gli scaligeri e una gara apertissima. Dopo l’intervallo Rosselli decide di caricarsi in spalla la squadra e si mette in proprio con 5 punti personali che valgono il nuovo +7 per i veronesi, 55-48. Il suo coetaneo Cinciarini non è da meno e segna due triple con le mani in faccia del diretto marcatore, restituendo il pareggio ai giallorossi sul 55-55. Il terzo periodo viaggia su questi binari, con Verona che cerca di staccarsi e Ravenna che non glielo permette. Due iniziative di Udom nel finale valgono il 71-63 ma Ravenna resta in scia con una bella rubata convertita in canestro da parte di Denegri, 71-66. Nel quarto periodo invece non si passa. Da una parte come dall’altra sono le difese a fare la voce grossa e per oltre 4 minuti e mezzo non si segna. Da una parte Pini e gli altri lunghi smanacciano la palla sulle conclusioni giallorosse, dall’altra l’OraSì ruba tanti palloni dalle mani dei v eneti. Il primo a sbloccare la situazione è Sullivan al quale rispondono subito Johnson e Pini. Verona conserva il +8 fino a 3 minuti dalla sirena poi una fiammata dei due americani in giallorosso riduce in breve tempo il divario. La tripla di Tilghman chiude un parziale di 7-0 che porta l’OraSì al minimo scarto, 77-76 ma con le squadre in bonus Johnson va in lunetta e fa 2 su 2. Sul ribaltamento Tilghman si fa stoppare da Rosselli e un fallo di Oxilia manda Anderson in lunetta per l’81-78 con 8 secondi da giocare. L’ultima palla è di Cincia, Verona non fa fallo ma per due volte la parabola del capitano sbatte sul ferro. L’Agsm Forum festeggia e Ravenna non è più prima in classifica. Stefano Pece ---------------------------- Tezenis Verona 81 OraSì Ravenna 78 VERONA: Pini 5 (1/1), Anderson 11 (0/1, 3/4), Caroti 10 (3/4, 1/4), Johnson 14 (3/9, 1/2), Rosselli 23 (5/5, 2/2), Candussi 7 (0/3, 2/2), Spanghero 3 (1/2 da 3), Adobah ne, Nonkovic ne, Casarin (0/3, 0/1), Grant 3 (0/1, 1/3), Udom 5 (1/3, 1/3). All. Ramagli. RAVENNA: Tilghman 18 (4/13, 1/3), Oxilia 6 (3/3, 0/1), Cinciarini 26 (1/4, 7/8), Denegri 7 (2/4, 1/3), Simioni 6 (2/3, 0/3), Sullivan 8 (2/6, 1/3), Giovannelli ne, Berdini 7 (1/3, 1/2), Gazzotti (0/1 da 3), Arnaldo (0/1). All. Lotesoriere. Arbitri: Foti, Salustri, Almerigogna. Note - Parziali: 30-20, 47-45, 71-66 Tiri da due: Verona 13/30, Ravenna 15/37 Tiri da tre: Verona 12/23, Ravenna 11/23 Tiri liberi: Verona 19/23, Ravenna 15/18