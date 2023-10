Battesimo internazionale per Gloria . La Pierteoni 14esima ai mondiali

Un 14esimo posto al primo mondiale. Gloria Pierleoni lo ha ottenuto ai recenti campionati iridati di ‘coastal rowing’ svoltisi a Barletta. Un bel piazzamento per la giovanissima atleta della Canottieri Ravenna, alla prima esperienza in una manifestazione internazionale, con 18 equipaggi al via per coprire i 6.000 metri di tracciato. Gloria Pierleoni ha gareggiato insieme a Matilde Chiavaroli del Pescara, Giusy Fatima Pia De Sanctis del Termoli, Elena Cospito del Pesaro e al timoniere Fabio Castrignanò.

Oltre al 14esimo posto iridato, quest’anno la giovane canottiera ha conquistato l’argento ai campionati italiani di beach sprint, in doppio, con Alice Casadei; il 7° posto nel ‘quattro di coppia’ agli Italiani U23, e tre medaglie al trofeo ‘Filippi’ di beach sprint a Mondello, Venezia e Pescara.