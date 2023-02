È un poker d’autore quello che Luigi Battiloro ha firmato domenica nel 5-2, con cui il ‘suo’ Sparta Castel Bolognese ha regolato la Libertas Castel San Pietro nel campionato di Promozione. Con questi 4 gol, il bomber è balzato in testa alla classifica dei marcatori del girone D con 14 reti, scalzando Giacomo Lanzoni del Faenza (13) Cresciuto nel vivaio del Ravenna, Battiloro è un giocatore offensivo, conosciutissimo in Romagna per aver indossato le maglie di Ravenna, Alfonsine, Romagna Centro e Spal in serie D; Russi, Castorcaro, Sanpaimola, Ravenna, Del Duca Grama in Eccellenza; San Pietro in Vincoli in Promozione. Al primo anno con la formazione castellana, si sta mettendo subito in luce per le doti di goleador.

Con le reti di Battiloro, e con quelle di Mainetti (ora a quota 6), lo Sparta Castel Bolognese è a +11 sulla zona playout e a -9 dalla zona playoff. Domenica prossima, l’undici di mister Andrea Merenda sarà di scena a Cotignola, sul campo della penultima, prima del grande derby casalingo contro il Faenza.