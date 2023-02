Bene Pouye nei 60 ostacoli L’atleta è settimo agli Assoluti Sesta Antonioli nei 200 piani

Altro grande weekend per Mouhamed Pouye. Dopo il bronzo sui 60 ostacoli ai Campionati Italiani Indoor Promesse, l’alfiere dell’Atletica Ravenna ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, dove si è fatto ancora una volta valere. Pouye è arrivato settimo nella batteria con il crono di 8’’28 (foto), gara vinta da Dal Molin, già bronzo agli Europei Indoor 2021. Conclusa nel migliore dei modi la stagione indoor, ora si concentrerà sui 110 ostacoli, per la preparazione dei campionati italiani outdoor, passando attraverso i campionati regionali e diversi meeting intermedi. Nel meeting indoor di Padova, riservato alla categoria cadetticadette, si è invece messa in luce Angelica Antonioli nei 200 metri piani. L’atleta ha migliorato il proprio record personale con un ottimo 26’’95 che le è valso il 6° posto in una gara corsa da 160 atlete. Un’altra conferma per dopo il suo record sui 60 ottenuto la settimana precedente Modena. Sempre sui 200 metri piani, record personale anche per le altre due giovani atlete ravennati Erika Gentile, con 29’’03, e Maddalena Dini, con 29’’71. Al Cross di Correggio, infine, terza tappa dei Cross Regionali: da segnalare soprattutto i piazzamenti degli allievi Francesco Peccerillo, ottavo e Luca Turturro, quindicesimo sulla distanza dei 5 Km. Poi 26esimo e 33esimo posto rispettivamente Lorenzo e Gabriele Papa. Nella 4 Km allieve 24esimo posto per Veronica Guerrini. Nella 2 Km Cadette 23esimo e 26esimo posto rispettivamente per Noemi ed Emma Giacomoni; 62esima Anna Bosatra. La squadra Allievi dell’Atletica Ravenna si era già qualificata alla finale nazionale di Gubbio, la Festa del Cross, che si terrà l’11 e il 12 marzo grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle gare precedenti.