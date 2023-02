Big match tra Massa e Castel Maggiore

Col campionato di serie C maschile che osserva un turno di riposo, i fari sono puntati sulla femminile. Nel girone C, domani, alle 21, a Castel Maggiore, la capolista Massa Lombarda rende visita alla più immediata delle inseguitrici. È il match clou che potrebbe dare una svolta. Le massesi vantano 4 punti di margine, ma sono in frenata, essendo reduci da un tiebreak perso (Budrio) e da uno vinto (col Pontevecchio Bologna). Nella lotta per evitare la retrocessione, la Liverani Lugo, terzultima ma reduce dal colpo corsaro di Casalecchio al tiebreak, ospita, alle 18, al Palalumagni, le estensi dell’Ostellato, quinte della classe. Anche nel girone D c’è una ravennate al comando. L’imbattuta My Mech Cervia, domani, alle 18.45, a Pisignano, riceve il Bellaria, 8°, ma reduce da 3 vittorie esterne di fila. Le cervesi difendono il +8 in classifica nei confronti della Fenix Faenza, seconda della classe, ma che deve cancellare il ko interno contro il Riviera Rimini, ora a -1. Le manfrede (2 punti nelle ultime 2 giornate) giocano domani, alle 20.30, in trasferta contro il Vtr Rimini. Completano il quadro Riviera Rimini-Academy Ravenna (domani) e Russi-Cattolica (ieri sera).