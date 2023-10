"Bisogna lavorare"

"Non è il momento delle parole ma soltanto quello di lavorare". Coach Luigi Garelli ha commentato così la gara dei Blacks in casa della Virtus Padova, senza dubbio la peggiore prestazione della sua gestione iniziata nel dicembre del 2021. Sicuramente la squadra sta risentendo delle fatiche della Supercoppa. stesso problema avuto nel 2021 quando la vinse, ma questo dato non deve essere un alibi, perché le lacune sono soprattutto di natura mentale. I Blacks anche a Padova, come era accaduto in casa con Mestre, non sono stati capaci di reagire nelle difficoltà, anzi, hanno mostrato troppo nervosismo pensando più a protestare con gli arbitri (tre i falli tecnici presi) che a giocare. Impietosi sono anche i numeri.

A Padova i Blacks hanno tirato con un 328 da 3 e un 1945 da 2, mentre con Mestre con il 1726 da 2 e il 423 da 3. Visto che "tre indizi fanno una prova" come si dice, nella semifinale con Ruvo di Puglia è arrivato un 1135 da 2 e un 932 da tre. Inoltre il comune denominatore in tutti i ko è stata una difesa poco attenta e aggressiva. La morale è che i Blacks stanno attraversando un momento di crisi di gioco da cui potranno tranquillamente uscirne, i come sottolinea lo stesso Garelli.

"Ci sono momenti della stagione in cui le cose non vanno e lo stiamo vivendo – afferma il coach - e ora tutti devono migliorare dal lato fisico e mentale in modo che le cose vadano meglio il prima possibile. Dopo una simile partita non ci sono analisi da fare, perché le statistiche parlano chiaro". L’occasione per il riscatto dovrà essere domani a Taranto (palla a due alle 20) nel primo turno infrasettimanale della stagione, squadra destinata ai playout, ma da non sottovalutare. Domenica al PalaCattani arriverà invece Vicenza, primo di due incontri consecutivi a cui seguirà quello con Lumezzane. Un tris di vittorie è d’obbligo per iniziare la scalata verso l’alta classifica.

l.d.f.