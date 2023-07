Bizantini da applausi al Città di Cesena

Grandi risultati per gli Arcieri Bizantini. Al 12° trofeo Città di Cesena, valido come Campionato regionale, medaglie d’oro per la squadra dell’arco nudo maschile (Baroncini, Pizzi e Tozzola), per Tozzola nell’individuale contro il forte Davide Bertoncelli, e per il mixed team formato da Baroncini e Padovani. Michele Baroncini e Angela Padovani hanno conquistato l’argento nel senior maschile e nel master femminile con 593 (290+303) e 544 (280+264). Il totale di 1.725 punti fa conquistate a Pizzi, Tozzola e Venturi l’argento di classe. Col punteggio di 617 (309+308), Tozzola si laurea anche campione regionale di classe Olimpico, terzo titolo regionale in due giorni e quarta medaglia del fine settimana.