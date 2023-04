Blacks, a Rieti l’imperativo è vincere

Tutto in una notte. I sogni di primo posto dei Blacks passano questa sera da Rieti dove alle 20.30 andrà in scena il big match contro la capolista Real Sebastiani. Con una vittoria di almeno 3 punti, che consentirebbe di ribaltare il -2 dell’andata, i Raggisolaris si porterebbero a due punti dagli avversari, potendoli agganciare domenica 16 quando i sabini riposeranno: uno scenario che vedrebbe i Blacks poi padroni del loro destino, perché vincendo le ultime quattro gare sarebbero matematicamente primi. Un successo per 1-2 punti costringerebbe a sperare in un ko degli avversari negli ultimi tre turni mentre con una sconfitta Rieti dovrebbe perdere tutte le partite rimanenti: ipotesi piuttosto improbabile.

Le squadre si sono già affrontate due volte in stagione e a vincere è sempre stata Rieti nel finale, ma questa volta si presenterà dopo il ko casalingo arrivato all’ultimo secondo con Jesi, che ha portato ad un duro sfogo del patron facendo alzare la tensione con la minaccia di non pagare più gli stipendi ai giocatori fino a fine stagione. I Blacks invece sono reduci dalla sofferta vittoria con San Miniato arrivata dopo un supplementare, ma a livello mentale stanno meglio. Guai però a fidarsi di un avversario che un roster illimitato con ben nove senior che hanno vinto la serie B o giocato in A2 "Non credo assolutamente che troveremo una squadra in crisi – sottolinea coach Luigi Garelli –: io mi baso sempre su quello che dice il campo e la realtà è che Rieti ha perso soltanto tre partite in campionato. Con Jesi ha commesso il primo vero scivolone visto come è arrivata la sconfitta e il vantaggio che aveva, senza nulla togliere ai marchigiani che sono un’ottima squadra, ma sono cose che succedono durante le stagioni. La Real Sebastiani ha un roster con tantissime alternative in ogni reparto e grande qualità nei suoi giocatori e quindi sarà fondamentale affrontarla con la massima concentrazione e al meglio dal lato mentale e fisico".

Garelli pensa soprattutto alla propria squadra più che agli avversari. "Il nostro obiettivo è metterci nelle condizioni di giocare la partita punto a punto come abbiamo fatto nei due precedenti stagionali poi dovremo restare lucidi nel finale sfruttando gli episodi, come non siamo riusciti a fare in nessuna delle due occasioni. Di sicuro dovremo esprimere una pallacanestro differente rispetto a quella vista con San Miniato, perché giocando in quella maniera sarà impossibile impensierire Rieti. Il primo posto? Premesso che è importante come ci si arriva ai play off e non la posizione finale nella regular season, fondamentale sarà interpretare al meglio le ultime cinque partite e quindi dobbiamo pensare soltanto a mantenere il secondo posto per avere il fattore campo a favore nel primo turno di play off".

