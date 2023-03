Blacks, aria di derby

Cresce l’attesa in casa Blacks per il derby di domenica al PalaRuggi contro l’Andrea Costa Imola (ore 18), e non ci sono dubbi che la prevendita riservata ai tifosi faentini che inizierà oggi, vedrà esaurire i biglietti in poche ore. I tagliandi, dal costo di 15 euro (gratis gli under 14) si possono acquistare nella sede dei Raggisolaris in via Sauro, oggi 14-17 e domani 12-14. Intanto stanno iniziando a circolare le voci riguardanti le riforme delle formule dei campionati che entreranno in vigore dalla prossima stagione. Sembra molto probabile che non ci sarà più l’obbligo di schierare gli under in serie A2 e nella nuova serie B d’Elite (alla quale parteciperanno le qualificate ai playoff di serie B) e dunque ogni squadra potrà avere anche 10 senior in panchina (11° e 12° dovranno essere giovani); idem in Interregionale e C Unica. Nella B d’Elite e nei campionati regionali sarà possibile tesserare un giocatore comunitario, ovvero cittadini UE o extracomunitari in possesso di visto per motivi lavorativi extracestistici; confermati In A2 i due extracomunitari e il comunitario.