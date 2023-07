Blacks, Aromando dice sì "Resto qui per vincere"

Simone ‘Air’ Aromando continuerà a volare per i Blacks. I faentini confermano la 26enne ala lombarda anche per la prossima stagione, vincendo la concorrenza di tante formazioni di A2 che volevano puntare su di lui, dopo l’ottima stagione disputata. La sua esplosività fisica grazie alla quale compie schiacciate e realizza canestri spettacolari, gli ha permesso di avere numeri incredibili nell’ultimo campionato, segnando 16.6 punti di media con 8.3 rimbalzi in regular season e 12.4 con 8.9 rimbalzi nei playoff. Statistiche che lo hanno portato ad essere quasi semore nei migliori quintetti della settimana e del mese del campionato di serie B per la Lega Nazionale Pallacanestro e per tanti addetti ai lavori.

Per Aromando la prossima sarà la terza stagione consecutiva in maglia Raggisolaris, che aveva già indossato nel campionato 201718. "Ho intrapreso tre anni fa un percorso importante con questa società e lo voglio portare avanti – afferma l’ala – e sono davvero motivato ripensando a come è terminata la scorsa stagione. Di sicuro è stata ricca di soddisfazioni ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e dunque la mia missione per quest’anno è di raggiungere quel grande sogno che tutti abbiamo. Sono convinto che tutti insieme possiamo conquistarlo, grazie anche al tifo del nostro incredibile pubblico. Ho ancora brividi se ripenso al PalaCattani nelle due gare di finale con Rieti e spero proprio che quell’atmosfera ci sia anche nel prossimo campionato, perché abbiamo bisogno di una simile carica".

La firma di Aromando è la conferma del grande rapporto che ha instaurato con città e tifosi. "Mai mi era capitato in carriera di restare per tre stagioni consecutive in una squadra ed è la dimostrazione di quando tenga ai Raggisolaris e a Faenza, città con cui ho instaurato un grandissimo legame dopo i fatti legati all’alluvione che ci hanno colpiti". Nei prossimi giorni arriverà l’ufficializzazione di Vico che farà salire a sei i confermati dalla scorsa stagione. Intanto cresce l’attesa in vista di domani, quando il Consiglio Federale comunicherà i gironi del campionato di serie B Nazionale.

Salvo improbabili colpi di scena, le 36 partecipanti verranno suddivise in due gironi da 18 con l’Italia che sarà ‘tagliata’ verticalmente creando un girone Ovest e uno Est. Faenza e Ravenna saranno in quello Est con le venete Mestre, Virtus Padova, San Vendemiano e Vicenza, le emiliano romagnole Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola e Ozzano, le marchigiane Fabriano e Jesi, le abruzzesi Chieti e Roseto e le pugliesi Bisceglie, Monopoli, Ruvo di Puglia e San Severo. Giovedì 3 agosto saranno pubblicati i calendari, mentre il campionato partirà nel week end del 30 settembre1 ottobre.

Luca Del Favero