"Blacks, bene l’ultimo quarto"

Se al Superenalotto esistesse la ruota di Faenza si potrebbero giocare questi quattro numeri e visto il rendimento dei Blacks, ci sarebbero alte possibilità di centrare il poker: 2, 7, 8 e 9. Il numero 2 riguarda ovviamente la posizione in classifica occupata con un bottino di 28 punti e con la concreta possibilità di superare quota 40 nelle restanti 11 giornate che sarebbe il record in B, mentre il 7 è il numero delle vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali ottenuta contro Fiorenzuola. Formazione distante 8 punti come Ancona e Piacenza appaiate a lei al quarto posto, un vantaggio ottimale che permette di mettere più di una ipoteca su uno dei primi quattro posti che varrebbe i playoff.

Il numero più interessante è il 9, vale a dire i giocatori che stabilmente sono nelle rotazioni di Faenza. La gara con Fiorenzuola ha confermato che il giovane Bandini riesce a stare molto bene in campo e i 15’ che coach Garelli gli ha concesso lo hanno dimostrato. Insieme a lui ha riscosso gli applausi del PalaCattani il nuovo arrivato Morciano, autore di 11 punti e già integratosi bene nel gruppo e nel gioco. "Morciano si sta inserendo molto bene – afferma coach Luigi Garelli – e contro Fiorenzuola ha giocato una buona partita dal lato balistico dimostrando grande voglia. Purtroppo in certe situazioni ha pagato il fatto di non conoscere ancora gli schemi e i movimenti e ha fatto un po’ fatica dal punto di vista tattico, ma si è impegnato molto e imparerà a conoscere meglio il gioco. Molto bene anche Bandini che ha avuto un atteggiamento importante contro playmaker della sua stessa stazza fisica e si è sempre fatto trovare pronto nei giochi da chiamare su entrambi i lati del campo: peccato che sia stato penalizzato dai falli".

I Blacks hanno superato l’esame Fiorenzuola, ma non con il massimo dei voti, perché prima dell’ottimo ultimo quarto, il rendimento è stato altalenante. "Dobbiamo mostrare concentrazione per tutta la gara, anche perché il campionato ha dimostrato che basta una semplice distrazione per essere risucchiati dalle inseguitrici. Mi è piaciuto l’atteggiamento dell’ultimo quarto, l’attacco che ha sempre prodotto in tutti i quaranta minuti, ma è da rivedere la difesa che in molti casi non è stata buona". Domenica i Blacks saranno attesi dallo scontro diretto in casa di Fabriano, diretta inseguitrice con due punti di ritardo, che non ha mai perso in casa. Vincere significherebbe compiere un passo avanti per blindare il secondo posto.

Luca Del Favero